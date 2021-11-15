Больше 16 миллионов корпоративных сим-карт могут отключить 1 декабря

С 1 декабря в России могут отключить около 16 млн корпоративных номеров из-за вступления в силу закона о серых SIM-картах. Об этом спишет «Коммерсантъ».

По данным Mobile Research Group, всего в России сейчас действует около 32 млн корпоративных сим-карт. Больше половины из них до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА. До 30 ноября компании должны внести сведения о конечных пользователях SIM-карт.

Зарегистрировать номер на конкретного пользователя необходимо в соответствии с принятым в декабре 2020 года поправкам к закону «О связи», регулирующим оборот теневых SIM-карт.В противном случае оператор заблокирует номер.

Ольга Шагиева