Каждый шестой житель России — предприниматель

Наиболее популярные направления для старта — продажа товаров и оказание профессиональных услуг

Фото: Динар Фатыхов

16% россиян имеют собственный бизнес, еще 25% планируют открыть свое дело в ближайший год. Такие данные приводят эксперты «Авито Промо» и «Авито Товаров» по результатам опроса 10 тыс. жителей России.

Среди опрошенных 8% давно занимаются предпринимательством, столько же открыли бизнес недавно. Наиболее популярные направления для старта — продажа товаров и оказание профессиональных услуг (по 25%). Также в топе: красота и здоровье (12%), строительство и ремонт (11%), производство (8%), образование и общепит (по 7%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Онлайн-площадки становятся основным инструментом продвижения: 35% опрошенных рассматривают их как главный канал для привлечения клиентов. Еще 20% планируют использовать рекламу в поисковых системах, 15% — на видеоплатформах, 13% — у блогеров.

52% действующих предпринимателей увеличили бюджет на онлайн-продвижение. Главная причина — желание нарастить продажи (37%).

45% предпринимателей предпочитают настраивать продвижение самостоятельно, 42% привлекают внешних специалистов или агентства.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сократилось количество индивидуальных предпринимателей. За последние пять месяцев их уменьшилось на 2,2 тыс. человек.

Алсу Сабирзанова