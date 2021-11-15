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Израиль будет пускать привитых «Спутником V» туристов с 1 декабря

10:55, 15.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Израиль будет пускать привитых «Спутником V» туристов с 1 декабря
Фото: pixabay.com

Туристы, привившиеся «Спутником V», смогут попасть в Израиль с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Министерство туризма страны.

Связано это с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов. Хотя сама вакцина была признана израильским государством с 15 ноября 2021 года, въезд туристов будет возможен лишь с декабря. До тех пор должна быть налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что Израиль будет пускать привитых «Спутником V» людей с 15 ноября. Туристам необходимо будет предъявлять серологический тест (на предмет наличия антител и антигенов).

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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