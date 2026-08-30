61% работающих родителей хотят побывать на школьной линейке 1 сентября

Еще 28% рассчитывают отпроситься на полдня

Фото: Артем Дергунов

Исследование показало, как родители школьников планируют провести 1 сентября. В опросе приняли участие 1600 работающих родителей. Результаты передает «Ведомости».

Опрос показал:

33% родителей планируют взять полноценный выходной (отгул или отпуск). Среди мам таких 36%, среди отцов — 31%.

родителей планируют взять полноценный выходной (отгул или отпуск). Среди мам таких 36%, среди отцов — 31%. 28% рассчитывают отпроситься хотя бы на полдня.

рассчитывают отпроситься хотя бы на полдня. Таким образом, 61% работающих родителей намерены посетить торжественную линейку в школе.

Что касается работодателей, то официальный выходной 1 сентября предоставляют лишь 15% компаний. Еще 19% отпускают сотрудников по устной договоренности. Большинство же (52%) не делают никаких послаблений в этот день.

Ранее сообщалось, что 82% родителей в Казани поддержали запрет на использование мобильных телефонов в школах. Среди учителей этот показатель еще выше — 88%.



Вадим Вахрушев