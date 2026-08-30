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61% работающих родителей хотят побывать на школьной линейке 1 сентября

18:24, 30.08.2026

Еще 28% рассчитывают отпроситься на полдня

61% работающих родителей хотят побывать на школьной линейке 1 сентября
Фото: Артем Дергунов

Исследование показало, как родители школьников планируют провести 1 сентября. В опросе приняли участие 1600 работающих родителей. Результаты передает «Ведомости».

Опрос показал:

  • 33% родителей планируют взять полноценный выходной (отгул или отпуск). Среди мам таких 36%, среди отцов — 31%.
  • 28% рассчитывают отпроситься хотя бы на полдня.
  • Таким образом, 61% работающих родителей намерены посетить торжественную линейку в школе.

Что касается работодателей, то официальный выходной 1 сентября предоставляют лишь 15% компаний. Еще 19% отпускают сотрудников по устной договоренности. Большинство же (52%) не делают никаких послаблений в этот день.

Ранее сообщалось, что 82% родителей в Казани поддержали запрет на использование мобильных телефонов в школах. Среди учителей этот показатель еще выше — 88%.

Вадим Вахрушев

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