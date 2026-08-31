В Татарстане оценивают возможные последствия полного запрета вейпов

В 28 субъектах России прорабатывают возможность ужесточения правил продажи вейпов

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В 28 регионах России обсуждают возможность ужесточить правила продажи вейпов. Соответствующую информацию приводит ТАСС по итогам опроса представителей региональных властей.

— Работа по анализу бюджетных, налоговых и иных последствий введения на территории региона полного запрета на продажу вейпов также ведется в Татарстане, — сообщает ТАСС.

Среди субъектов, где прорабатываются такие меры, — Санкт-Петербург, Ленинградская область, республики Якутия, Алтай, Чувашия, Калмыкия и Коми, Камчатский и Красноярский края, а также Курская, Ярославская и Калужская области.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 марта 2027 года позволяет регионам вводить временный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Ограничение может действовать до 1 марта 2032 года.



Вадим Вахрушев