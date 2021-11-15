В Казани с 17 ноября изменится маршрут троллейбуса №8

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани с 17 ноября изменится маршрут троллейбуса №8 в связи с ликвидацией кругового движения на Оренбургском тракте в направлении Деревни Универсиады. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Теперь маршрут №8 будет проходить через участок улицы Хусаина Мавлютова — Проспект Победы (остановка Деревня Универсиады) — Оренбургский тракт (внутренний проезд) — Деревня Универсиады (конечная остановка).



Фото: Максим Платонов (архив)

В результате изменений расстояние маршрута увеличится на три километра. Каждый день по нему будут ходить 17 троллейбусов с интервалом движения пять-шесть минут.

Недавно в предприятии сообщали о проверке соблюдения масочного режима в городских троллейбусах. Например, в один из дней в вечерний час пик выявили 50 пассажиров без масок.



Диана Жиленкова