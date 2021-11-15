В Казани с 17 ноября изменится маршрут троллейбуса №8
В Казани с 17 ноября изменится маршрут троллейбуса №8 в связи с ликвидацией кругового движения на Оренбургском тракте в направлении Деревни Универсиады. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».
Теперь маршрут №8 будет проходить через участок улицы Хусаина Мавлютова — Проспект Победы (остановка Деревня Универсиады) — Оренбургский тракт (внутренний проезд) — Деревня Универсиады (конечная остановка).
В результате изменений расстояние маршрута увеличится на три километра. Каждый день по нему будут ходить 17 троллейбусов с интервалом движения пять-шесть минут.
Недавно в предприятии сообщали о проверке соблюдения масочного режима в городских троллейбусах. Например, в один из дней в вечерний час пик выявили 50 пассажиров без масок.
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