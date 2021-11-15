Первые результаты переписи появятся в январе 2022 года

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Росстат представит первые результаты переписи населения в январе 2022 года. Об этом сообщил руководитель статистического ведомства Павел Малков.

В декабре завершается перепись на труднодоступных территориях.

— И в течение всего 22-го года сначала появятся предварительные итоги, а затем, по мере формирования, будут публиковаться дополнительные данные, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Малков отметил, что раньше на подведение итогов переписи уходило 3—4 года, сейчас на это требуется год.

По предварительным данным, количество граждан, принявших участие во Всероссийской переписи населения, превысило 100%. В Росстате поспешили заявить, что в ближайшие два месяца собранные сведения «будут вычищаться».



Татьяна Леухина