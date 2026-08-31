Татарстан набрал 17,7 балла и стал лидером среди 13 туристических направлений
Республика получила максимальные оценки по трем из четырех критериев
Татарстан стал лидером народного рейтинга лучших туристических регионов России. Исследование провел сервис SuperJob, опросив 3900 человек по 13 направлениям.
— Он [Татарстан] набрал 17,7 балла из 20 возможных, что стало самым высоким результатом среди 13 туристических регионов, — сообщает РИА »Новости».
Оценки выставляли по четырем категориям: инфраструктура и сервис, соотношение цены и качества, отношение местных жителей к туристам, чистота общественных мест. По трем из них Татарстан получил максимальные 4,5 балла. Чуть ниже — 4,2 балла — оценили соотношение цены и качества.
Второе место в рейтинге занял Алтай с 16,6 балла. Третьим стал Байкал с результатом 16,2 балла. Ранее сообщалось, что с начала года цены на размещение в отелях и санаториях начали снижаться из-за того, что россияне стали меньше тратить на поездки.
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