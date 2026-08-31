Татарстан набрал 17,7 балла и стал лидером среди 13 туристических направлений

Республика получила максимальные оценки по трем из четырех критериев

Фото: Роберт Салимов

Татарстан стал лидером народного рейтинга лучших туристических регионов России. Исследование провел сервис SuperJob, опросив 3900 человек по 13 направлениям.

— Он [Татарстан] набрал 17,7 балла из 20 возможных, что стало самым высоким результатом среди 13 туристических регионов, — сообщает РИА »Новости».

Оценки выставляли по четырем категориям: инфраструктура и сервис, соотношение цены и качества, отношение местных жителей к туристам, чистота общественных мест. По трем из них Татарстан получил максимальные 4,5 балла. Чуть ниже — 4,2 балла — оценили соотношение цены и качества.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Второе место в рейтинге занял Алтай с 16,6 балла. Третьим стал Байкал с результатом 16,2 балла. Ранее сообщалось, что с начала года цены на размещение в отелях и санаториях начали снижаться из-за того, что россияне стали меньше тратить на поездки.

Вадим Вахрушев