70% татарстанцев используют ИИ-технологии для защиты в цифровой среде

95% считают заботу о цифровой безопасности старших семейным долгом

Фото: Динар Фатыхов

70% жителей Татарстана в возрасте 18–44 лет активно используют сервисы на базе ИИ для защиты в интернете. Такие данные приводят МТС и «Авито» по результатам совместного исследования цифровой грамотности.

95% опрошенных считают заботу о цифровой безопасности старших семейным долгом. Чаще всего советуют не передавать личные данные третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам и не общаться с незнакомцами.

При этом старшее поколение уже активно пользуется интернетом: 12% татарстанцев старше 45 лет совершают сделки в Сети почти каждый день, 33% — несколько раз в неделю, еще 30% — иногда. 26% — просят детей и внуков помочь разобраться со смартфоном и интернетом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

82% участников опроса считают, что цифровые компании должны давать прикладные советы по безопасности. Самый востребованный формат — короткие видеоинструкции, их выбрали 77% среди респондентов старше 45 лет.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России начинает действовать первый закон, посвященный искусственному интеллекту. Документ касается поддержки развития технологий ИИ и регулирует процессы их создания, внедрения и применения.

Алсу Сабирзанова