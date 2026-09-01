WSJ: министр армии США подал заявление об увольнении после конфликта с главой Пентагона

Официально причины ухода Дрисколла озвучены не были

Министр армии США Дэн Дрисколл подал заявление об увольнении. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), отставке предшествовал конфликт с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Официально причины ухода Дрисколла озвучены не были, сам он отставку не комментировал. На его посту Хегсет хотел бы видеть одного из своих старших советников, пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, утверждает The Hill.

При этом Дрисколл рассматривался как возможный кандидат на пост главы Пентагона в случае отставки Пита Хегсета, ранее передавала The Hill. По словам американских чиновников, министр войны видел в нем конкурента, а сложившуюся в ВС ситуацию называли борьбой за влияние.

Дрисколл был утвержден сенаторами на должность министра в феврале прошлого года. После его отставки сухопутные войска США останутся без высших гражданских и военных руководителей, которых утвердил Сенат, утверждает WSJ.

Галия Гарифуллина