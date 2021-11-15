Глава Минздрава России сообщил о разработке нового лекарства для больных COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В России на завершающей стадии находится разработка отечественного препарата, прерывающего развитие коронавируса на начальном этапе. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что подробности о лекарстве станут известны после завершения испытаний.

По его словам, уже имеющиеся препараты от COVID-19 есть в наличии. Ограничения в поставках возникли только по одному зарубежному лекарству, передает ТАСС, поскольку производители не успевают его нарабатывать на весь мир. Поэтому, как считает министр, необходимо иметь отечественную линейку.

Фото: Максим Платонов

Недавно в стране завершилась регистрация первого отечественного инъекционного препарата для лечения коронавируса «Арепливир». До конца этого года он начнет поступать в стационары регионов РФ.

Диана Жиленкова