Татарстан занял 27-е место в рейтинге регионов по росту потребительского спроса

Средние расходы россиян на душу населения составили 52,6 тыс. рублей в месяц

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

РИА «Новости» составило рейтинг регионов по динамике потребительского спроса в первом полугодии 2026 года. Татарстан в этом рейтинге расположился на 27-й позиции. Рост потребительского спроса в республике оказался ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу, где показатель составил 6,3%.

— В первом полугодии 2026 года потребительский спрос в России вырос на 4,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года рост этого показателя ускорился в два раза, — пишет РИА «Новости».



Средние потребительские расходы на душу населения в месяц по России составили 52,6 тыс. рублей — на 14% больше, чем год назад. Из них 36,8 тыс. ушло на товары, 12,4 тыс. — на услуги, 3,4 тыс. — на общепит. Лидерами по абсолютным тратам стали Москва (92,6 тыс. рублей в месяц), Санкт-Петербург (79 тыс.) и Сахалинская область (69,3 тыс.).

За неделю с 17 по 24 августа 2026 года в Татарстане выросли цены на яйца и сахар, при этом колбасные изделия и некоторые другие продукты подешевели.

Вадим Вахрушев