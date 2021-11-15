Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает RT.
Согласно указу, в России признаются выданные в Донецкой и Луганской областях сертификаты о происхождении товаров и допускающие их до государственных закупок наравне с российскими.
Правительство должно за месяц принять меры, смягчающие условия допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской областей.
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