Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает RT.



Согласно указу, в России признаются выданные в Донецкой и Луганской областях сертификаты о происхождении товаров и допускающие их до государственных закупок наравне с российскими.

Фото: kremlin.ru

Правительство должно за месяц принять меры, смягчающие условия допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской областей.

Маргарита Головатенко