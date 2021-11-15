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Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Украины

17:23, 15.11.2021
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Украины
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает RT.

Согласно указу, в России признаются выданные в Донецкой и Луганской областях сертификаты о происхождении товаров и допускающие их до государственных закупок наравне с российскими.

Фото: kremlin.ru

Правительство должно за месяц принять меры, смягчающие условия допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской областей.

Маргарита Головатенко
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