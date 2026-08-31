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Казань готова выделить 10,5 млн рублей на проведение «Аксенов-феста»

21:21, 31.08.2026

Из других городов в столицу Татарстана должны приехать 12 писателей-участников

Казань готова выделить 10,5 млн рублей на проведение «Аксенов-феста»
Фото: Максим Платонов

На проведение ежегодного литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» Казань готова выделить 10,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Из других городов в столицу Татарстана должны приехать 12 писателей-участников — их разместят в отеле в центре города. Согласно документу, гости прибудут из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Воронежа.

Мероприятия фестиваля пройдут в следующих локациях:

  • Казанская ратуша;
  • Дом-музей В.П. Аксенова;
  • Национальная библиотека Республики Татарстан;
  • библиотека «Сандугач»;
  • библиотека-филиал №26;
  • библиотека-филиал №27;
  • библиотека-филиал №25.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одно из главных событий фестиваля — вручение премии «Звездный билет». Оно пройдет в Колонном зале Казанской ратуши. Ожидается также выступление звезды российской эстрады.

В прошлом году «Аксенов-фест» прошел с 17 по 20 сентября. События развернулись в девяти локациях. Церемония вручения премии «Звездный билет» по традиции прошла в ратуше — на вечере выступил Евгений Маргулис.

В 2024 году фестиваль прошел в рамках первого Литературного форума БРИКС. Подробнее о мероприятии — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина

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