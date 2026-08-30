ЕС хочет ужесточить правила посуточной аренды в туристических городах

В некоторых туристических городах доля такой аренды достигает 20% от всего жилого фонда

Еврокомиссия готовит новый законопроект, направленный на регулирование рынка краткосрочной аренды жилья. Документ определит критерии, которые позволят местным властям ограничивать посуточную сдачу квартир в туристических центрах.

— Издание отметило, что, хотя краткосрочная аренда касается всего 1,2% жилплощадей в ЕС, в популярных у туристов местах этот показатель может составлять до 20%, например в Дубровнике или Сорренто, — сообщает ТАСС.

Некоторые европейские города уже ввели ограничения на посуточную аренду. В Барселоне планируют полностью отказаться от этого рынка к 2028 году. Однако подобные меры нередко становятся предметом судебных споров между властями и платформами вроде Airbnb.

Ранее сообщалось, что на рынке зарубежного туризма практически исчезли «горящие туры».

Вадим Вахрушев