Закон об ИИ, цифровой рубль и самозапрет на азартные игры

Новые законы и правила, вступающие в силу с сентября 2026 года

Фото: Реальное время

С 1 сентября вступает в силу целый ряд новых законов и правил, которые коснутся бизнеса и граждан. Так, с осени стартует массовый запуск цифрового рубля в России, а все переводы по картам, СПБ и QR-кодам будут отслеживаться Росфинмониторингом. Работодатели больше не смогут назначать испытательный срок женщинам с маленькими детьми, а люди, подверженные лудомании, смогут ставить самозапрет на азартные игры. Об этих и других новшествах — в материале «Реального времени».

Массовое внедрение цифрового рубля

С 1 сентября 2026 года стартует массовый запуск цифрового рубля в России. Крупнейшие банки страны должны обеспечить своим клиентам доступ к этой технологии: появится возможность заводить цифровые кошельки, отправлять деньги другим людям и расплачиваться в магазинах. Цифровой рубль является третьей формой российской национальной валюты, эквивалентной наличным и безналичным средствам в соотношении 1:1. Эмитентом и регулятором выступает Банк России.

Ключевое отличие от традиционных денег заключается в месте хранения: средства размещаются не на балансе коммерческого банка, а в цифровом кошельке непосредственно на платформе Банка России. Коммерческие банки выполняют роль технологического посредника, обеспечивая доступ к кошельку через свои мобильные приложения, но не имея права распоряжаться средствами клиента. Функционал новой формы валюты остается прежним, он включает переводы, оплату товаров и услуг (в том числе по QR-коду), а также использование смарт-контрактов — автоматических транзакций при наступлении заранее заданных условий.

сгенерировано с помощью Midjourney

Единый QR-код

С 1 сентября в России стартует поэтапный переход на единый QR-код для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Новая технология позволит покупателям сканировать один и тот же код через мобильное приложение любого банка, избавляя торговые точки от необходимости выводить на экран отдельные коды для разных финансовых организаций. Техническая реализация возложена на НСПК: банки будут запрашивать универсальный идентификатор при подключении эквайринга и передавать его предпринимателям. При этом участникам рынка не потребуется проводить глобальную модернизацию оборудования.

Внедрение единого стандарта синхронизировано с графиком внедрения цифрового рубля и будет проходить в три этапа. Первый этап (с 1 сентября текущего года): затронет системно значимые кредитные организации и их клиентов-предпринимателей с годовой выручкой свыше 120 млн рублей. Второй этап (с 1 сентября 2027 года): к системе присоединятся банки с универсальной лицензией и бизнес с оборотом от 30 млн рублей в год. Третий этап (с 1 сентября 2028 года): использование единого платежного кода станет обязательным для всех банков и продавцов с выручкой от 20 млн рублей в год.

Реальное время / realnoevremya.ru

Лимиты сверхурочной работы изменятся

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать изменения в части 6 статьи 99 Трудового кодекса РФ, корректирующие нормы сверхурочной работы. Предельно допустимый объем переработки увеличивается с 120 до 240 часов в год. Однако эта норма не является безусловной: расширение лимита возможно только при наличии прямого указания на это в коллективном договоре организации или отраслевом соглашении. Если такие документы отсутствуют, действует прежнее ограничение — максимум 120 часов.

Кроме того, вводится единый механизм расчета доплат за переработку с учетом времени, приходящегося на смену (в пределах первых 120 часов):

первые два часа смены — оплата с коэффициентом 1,5;

последующие часы той же смены — коэффициент 2;

работа свыше 120 часов в год — коэффициент 2.

Конкретные тарифы могут уточняться внутренними документами компании. По желанию сотрудника повышенная денежная компенсация может быть заменена предоставлением дополнительного времени отдыха.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Женщины с маленькими детьми не будут проходить испытательный срок

Для работающих мам в России меняются правила трудоустройства. С осени работодатели больше не смогут назначать испытательный срок женщинам, чьи дети еще не достигли трех лет.

Главная цель нововведения — снять лишнее психологическое напряжение. Женщине, которая только выходит из декрета, нужно время, чтобы заново погрузиться в рабочие процессы, восстановить навыки и пройти социальную адаптацию. Постоянный страх «не пройти проверку» за первые три месяца создает сильный стресс и мешает спокойно вернуться к обязанностям. Кроме того, это выравнивает права соискательниц: молодая мать перестает быть менее конкурентоспособным кандидатом из-за риска быть уволенной как не прошедшей испытание.

Таким образом, законодательная гарантия продлена: если раньше от проверки профессиональных навыков освобождались только мамы детей до полутора лет, то теперь этот возрастной порог поднят до трех лет включительно.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Пострадавшим от ЧС расширят трудовые гарантии

С 1 сентября 2026 года в России расширяются трудовые гарантии для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Новые правила введены федеральным законом от 9 апреля 2026 г. №90-ФЗ.

Законодательство предусматривает два механизма освобождения от трудовых обязанностей:

Дополнительный оплачиваемый выходной: сотрудник имеет право на один день отдыха с сохранением среднего заработка. Работодатель обязан предоставить его в течение 10 календарных дней с момента регистрации заявления работника. Отпуск без сохранения заработной платы: работнику предоставляется до 5 календарных дней за свой счет. Срок предоставления составляет не более 20 календарных дней со дня получения работодателем соответствующего заявления.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Первый закон об ИИ

С 1 сентября в России начинает действовать первый федеральный закон об искусственном интеллекте (ИИ). На первом этапе вступает в силу лишь блок норм, посвященный мерам поддержки развития этих технологий. Остальные положения документа начнут применяться с 1 марта 2027 года.

Закон формирует правовую базу для разработки, внедрения и эксплуатации ИИ-систем, а также вводит обязательную терминологию: закрепляет определения самого искусственного интеллекта, фундаментальных моделей, их разработчиков и других участников рынка. Кроме того, документ устанавливает общие принципы ответственности за правонарушения в данной сфере.

С весны 2027 года заработают ключевые регуляторные механизмы:

Полномочия президента, правительства и федеральных органов исполнительной власти в области ИИ.

Классификация моделей на суверенные и национальные (в зависимости от степени технологической независимости от зарубежных решений), а также вытекающие из этого обязанности создателей таких систем.

Обязательная маркировка контента, созданного или измененного с помощью нейросетей.

Требования к использованию результатов интеллектуальной деятельности при обучении алгоритмов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Переводы россиян будут отслеживаться

С 1 сентября в России расширяется перечень операций, подлежащих контролю со стороны Росфинмониторинга. В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма, Национальная система платежных карт (НСПК) начнет передавать ведомству данные об операциях россиян.

Под мониторинг попадут транзакции, совершенные через Систему быстрых платежей (СБП), по картам «Мир» и при оплате товаров или услуг через QR-коды.

Передача информации будет осуществляться на безвозмездной основе посредством личного кабинета ведомства, единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) либо иными способами, согласованными сторонами дополнительно.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Правила оказания платных медуслуг изменятся

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг, которые будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Ключевое изменение — легализация дистанционного формата взаимодействия между пациентом и клиникой. Договоры на оказание помощи теперь можно заключать удаленно через официальные сайты или мобильные приложения медицинских организаций. Одновременно вводится обязательство для клиник передавать сведения обо всех оказанных платных услугах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Ужесточаются требования к содержанию документа. Так, при оказании анонимной медицинской помощи снимается обязанность указывать паспортные данные пациента. Кроме того, в текст договора в обязательном порядке должны быть включены конкретные сроки оказания услуг.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Запрет телефонов в школе закреплен законодательно

С 1 сентября 2026 года вступит в силу приказ Минпросвещения, закрепляющий запрет на использование мобильных телефонов во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ.

Правило было принято еще в 2023 году и начало действовать с 1 сентября 2024 года, новый приказ Минпросвещения РФ 2026 года носит технический характер и только закрепляет эти требования.

Стоит уточнить, что использование мобильных телефонов на уроках так же, как и прежде, запрещено. Исключение составляют только угрозы жизни или здоровью учеников и сотрудников школы, а также иные экстренные ситуации. При этом во время перемен учащиеся вправе пользоваться гаджетами в соответствии с внутренним распорядком образовательной организации.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Постепенный отказ от Болонской системы

С 1 сентября 2026 года начнется поэтапный отказ российской высшей школы от болонской системы. На смену ей придет новая модель, состоящая из базового (4–6 лет) и специализированного (1–3 года магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) уровней. Полноценной отмены бакалавриата и магистратуры не произойдет, однако жесткое деление между ними будет размыто ради создания гибкой структуры, которая предполагает разделение на:

базовое образование, где учиться можно будет от четырех до шести лет;

специализированное образование — это классическая магистратура (от одного до трех лет), а также обучение в ординатуре или ассистентуре-стажировке.

Ключевой смысл перемен — уйти от строгих рамок Болонского процесса. Вместо них появится модульная система, которую университеты смогут настраивать исходя из потребностей рынка труда и задач государства.

С 2023 года новую модель тестировали первые шесть пилотных вузов России, в январе 2026 года пилот был расширен до 17 университетов.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Программа диспансеризации будет расширена

1 сентября вступает в силу новый порядок проведения диспансеризации, утвержденный Минздравом России. Программа обследования дополняется расширенной оценкой липидного профиля: пациентам будут определять уровни общего холестерина с его фракциями — ЛПВП (высокой плотности), ЛПНП (низкой плотности), ЛПОНП (очень низкой плотности), — а также концентрацию триглицеридов.

Кроме того, в первичный скрининг вводится оценка предтестовой вероятности ишемической болезни сердца. По результатам второго этапа диспансеризации медицинская документация пациента будет дополнена заключением дерматовенеролога и данными ультразвукового исследования брюшной аорты.

предоставлено пресс-службой "Столото"

Правила перевозки изменятся

С 1 сентября 2026 года на шесть лет — до 1 сентября 2032 года — вступают в силу новые правила транспортировки багажа, ручной клади и животных в такси, автобусах и наземном электротранспорте. Ключевые изменения:

Перевозчики смогут самостоятельно устанавливать лимиты по габаритам и количеству ручной клади, а также определять способы ее размещения. Главное условие — вещи не должны ограничивать обзор или действия водителя, загрязнять салон и повреждать имущество. Если чемодан не помещается в штатный багажник, его допустимо взять в салон при условии согласия водителя, отсутствия помех управлению и угрозы безопасности пассажиров. Кресла-коляски и другие средства передвижения людей с инвалидностью транспортируются бесплатно. Требования к перевозке животных становятся более строгими. Собаки допускаются в салон только в намордниках и на поводках при наличии подстилки. Мелкие животные и птицы должны находиться в контейнерах с глухим дном, доступом воздуха и водонепроницаемым абсорбирующим покрытием. Птиц необходимо перевозить в клетках, накрытых светонепроницаемой тканью.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Во все крупные отели можно будет заселяться через «Макс»

Все гостиницы и отели России, в которых более 50 номеров, с 1 сентября 2026 года будут обязаны предоставлять гостям возможность заселяться без бумажных документов — с помощью «Цифрового ID» в национальном мессенджере «Макс».

Обязательность цифрового заселения вводится постановлением правительства от 2 июня 2026 года № 674. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Постановление устанавливает разные сроки перехода на «онлайн-заселение» в зависимости от размера отеля:

для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров — с 1 сентября 2026 года;

для средств размещения с номерным фондом не более 50 номеров — с 1 сентября 2028 года.

На данный момент сервис уже функционирует более чем в 375 отелях, расположенных в 56 регионах страны. Механизм доступен и для несовершеннолетних: чтобы ребенок мог воспользоваться цифровым профилем, данные его свидетельства о рождении должны быть подгружены в аккаунт одного из родителей.

Напомним, 15 сентября 2025 года мессенджер «Макс» запустил возможность создания «Цифрового ID» — аналога бумажных документов, который позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст — например, при покупке товаров категории 18+.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Самозапрет на азартные игры

С этой осени у россиян появится легальная возможность заблокировать самим себе путь в казино и к букмекерским конторам. С 1 сентября 2026 года заработает механизм добровольного самозапрета на азартные игры.

Если человек чувствует, что теряет контроль над тратами, он сможет подать бесплатное заявление через «Госуслуги» или прийти в ближайший МФЦ. Данные занесут в единый государственный реестр. Как только это произойдет:

букмекеры и казино перестанут принимать от него ставки;

его не пустят в залы игровых автоматов;

ему полностью отключат рекламу ставок и слотов — сообщения не будут приходить ни по СМС, ни в приложениях.

Важный нюанс: запрет нельзя будет снять в тот же день. Ограничение устанавливается минимум на год, чтобы исключить импульсивные решения во время эмоциональных качелей. Это поможет тем, кто осознает риски игровой зависимости (лудомании), но нуждается во внешнем барьере для защиты своих денег.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ипотечные каникулы для семей

С 1 сентября при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей семьи смогут претендовать на получение кредитных каникул по ипотеке до полутора лет. Это возможно при условии, что размер кредита не превышает 15 млн руб. и жилье является единственным пригодным для постоянного проживания.

Главное изменение заключается в том, что для оформления каникул больше не требуется подтверждение падения дохода и высокой долговой нагрузки, сам факт прибавления в семействе дает право на временную отсрочку платежей.

Первые полгода можно вообще ничего не платить — эти суммы просто перенесут в самый конец вашего кредитного срока. Затем, пока ребенку не исполнится полтора года, банк продолжит начислять проценты на ваш долг, но гасить их вы будете только после того, как выплатите те самые перенесенные первые шесть платежей. Важно помнить: ипотека при этом удлинится, и общая сумма процентов, которую вы отдадите банку за все годы, немного вырастет.

Для запуска механизма необходимо в течение 180 дней после рождения или усыновления ребенка обратиться в банк с заявлением и подтверждающими документами, а именно, свидетельством о рождении или об усыновлении. Банк обязан рассмотреть обращение в пятидневный срок. Если через десять рабочих дней ответа не поступило, каникулы считаются установленными автоматически.

Отказать в предоставлении каникул могут, если сумма кредита превышает 15 млн руб., если ипотечные каникулы уже предоставлялись, если жилье не является единственным пригодным для постоянного проживания, если заемщик не может предоставить необходимые документы либо действуют судебные решения о банкротстве, взыскании залога или расторжении договора и т.д.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Каждой студенческой семье с ребенком по комнате

С началом учебного года — с 1 сентября — студенческие семьи с детьми смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Это позволит молодым родителям, которые совмещают пары и воспитание ребенка, организовать личное пространство без бытовых неудобств общего проживания. Чтобы закрепить за собой комнату, достаточно подать заявление в администрацию вуза или колледжа, подтвердив статус семьи документами.

Параллельно изменения коснутся школьной программы: волонтерство станет обязательным элементом обучения для старшеклассников. Ученики будут заниматься решением реальных социальных задач — от участия в экологических акциях до помощи пожилым людям в освоении цифровых сервисов. За активную общественную работу школьники получат дополнительные баллы, которые пойдут в зачет индивидуальных достижений при поступлении в вуз.