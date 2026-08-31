Молодежь пошла в ЖКХ и на производство: число резюме выросло на 105% за год

Средние зарплатные ожидания молодых соискателей в ЖКХ достигли 70 000 рублей в месяц, в производстве — 70 414 рублей

Фото: Мария Зверева

Молодые соискатели начали осваивать отрасли, которые еще недавно считались «немолодежными». По данным Авито Работы, за июнь — июль 2026 года число резюме кандидатов 18—24 лет в сфере ЖКХ и эксплуатации выросло на 105% год к году, в производстве, сырье и сельском хозяйстве — на 42%. Средние зарплатные ожидания молодых соискателей в ЖКХ достигли 70 000 рублей в месяц, в производстве — 70 414 рублей. Данные исследования представил заместитель директора по работе с государственными органами Авито Работы Павел Тихонов в рамках деловой программы финала чемпионата «Профессионалы».

Рост интереса молодежи к рабочим отраслям происходит на фоне изменения модели найма. Работодатели все чаще отказываются от поиска «готового специалиста» в пользу обучения и взращивания кадров внутри компании. 85% опрошенных соискателей готовы переучиваться и осваивать новые навыки.



Почти половина соискателей обращает внимание на HR-бренд: люди оценивают не только доход, но и возможности развития, отношение к сотрудникам, баланс работы и личной жизни. Поэтому современная конкуренция за молодых специалистов строится вокруг этого.



Молодые люди оценивают и регион, в котором предстоит строить жизнь. 36% россиян 18—24 лет всерьез рассматривают или планируют переезд. При выборе нового места важны качество жизни в городе, финансовая устойчивость и стабильность работодателя. Регионам важно предлагать молодым специалистам не только рабочие места, но и понятные жизненные перспективы.

— Сегодня 75% вакансий на платформе допускают кандидатов без опыта, а 13% доступны студентам. Это подтверждает, что рынок труда становится более гибким и открытым. Конкуренция за молодежь — это уже не просто конкуренция по уровню заработных плат, а конкуренция понятных карьерных траекторий. Побеждают те работодатели и регионы, которые способны показать молодому человеку его будущее, — комментирует Павел Тихонов.