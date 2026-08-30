RuStore назвал самые скачиваемые приложения лета в Казани

Ими стали «Макс», «ВКонтакте» и Ozon

Этим летом жители Казани чаще всего скачивали мессенджер «Макс». На втором месте — соцсеть «ВКонтакте», на третьем — маркетплейс Ozon. Такие данные приводит магазин приложений RuStore.

В топ-5 также вошли «Яндекс Браузер с Алисой AI» и «Госуслуги». В число наиболее востребованных приложений попали «СберБанк Онлайн», «2ГИС», «Яндекс — с Алисой AI» и «Mail: Почта, Облако, Календарь».

Кроме того, казанцы скачивали «Т-Банк», «Яндекс Карты и Навигатор», «VK Видео», «Пятерочку», «Альфа-Банк» и «Магнит».

Ранее сообщалось, что с 2027 года на гаджеты предустановят 40 приложений. В список вошли браузеры, карты, мессенджеры, соцсети, офисные приложения и голосовой помощник Алиса AI.

Алсу Сабирзанова