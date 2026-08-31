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С 1 сентября для МСП вступают в силу изменения в налогах, труде и маркировке

13:33, 31.08.2026

Среди ключевых нововведений — упрощение отчетности по налогам

С 1 сентября для МСП вступают в силу изменения в налогах, труде и маркировке
Фото: Максим Платонов

С 1 сентября 2026 года для предпринимателей начинают действовать несколько законодательных изменений. Они затрагивают налоговую сферу, трудовые отношения, торговлю, транспорт и туристическую отрасль. ТАСС передает сообщение Корпорации МСП.

Налоговые изменения:

  • Обновляются правила подачи уведомлений по НДФЛ и страховым взносам. Предприниматели смогут заранее — один раз в год — направлять уведомления за несколько периодов, если сумма выплат не меняется.

Трудовые изменения:

  • Лимит сверхурочных часов для сотрудников увеличивается вдвое.
  • Испытательный срок теперь нельзя устанавливать для женщин с детьми до трех лет.
  • Больше малых предприятий смогут заключать срочные трудовые договоры и проводить спецоценку условий труда в упрощенном порядке.

Маркировка и торговля:

  • Вводится обязательная маркировка хозяйственных товаров, средств гигиены, удобрений в потребительской упаковке, медицинских изделий, некоторых молочных и бакалейных продуктов.
  • С 1 сентября начинает работать механизм «автоштрафов» на основе данных системы маркировки — за нарушения в обороте маркированных товаров.

Туризм:

  • Новые правила оказания туристических услуг: регламентируется взаимодействие туроператоров и турагентов с клиентами, уточняются требования к информации об исполнителе и продукте, условия договора, обязательное медицинское страхование выезжающих, сроки передачи документов туристу — не позднее чем за 24 часа до поездки.

Транспорт:

  • При грузовых перевозках документы теперь оформляются только в электронном виде.

В Казани подготовили проект постановления о финансировании поддержки малого и среднего бизнеса на 2027–2029 годы.

Вадим Вахрушев

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БизнесОбщество

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