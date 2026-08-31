С 1 сентября для МСП вступают в силу изменения в налогах, труде и маркировке
Среди ключевых нововведений — упрощение отчетности по налогам
С 1 сентября 2026 года для предпринимателей начинают действовать несколько законодательных изменений. Они затрагивают налоговую сферу, трудовые отношения, торговлю, транспорт и туристическую отрасль. ТАСС передает сообщение Корпорации МСП.
Налоговые изменения:
- Обновляются правила подачи уведомлений по НДФЛ и страховым взносам. Предприниматели смогут заранее — один раз в год — направлять уведомления за несколько периодов, если сумма выплат не меняется.
Трудовые изменения:
- Лимит сверхурочных часов для сотрудников увеличивается вдвое.
- Испытательный срок теперь нельзя устанавливать для женщин с детьми до трех лет.
- Больше малых предприятий смогут заключать срочные трудовые договоры и проводить спецоценку условий труда в упрощенном порядке.
Маркировка и торговля:
- Вводится обязательная маркировка хозяйственных товаров, средств гигиены, удобрений в потребительской упаковке, медицинских изделий, некоторых молочных и бакалейных продуктов.
- С 1 сентября начинает работать механизм «автоштрафов» на основе данных системы маркировки — за нарушения в обороте маркированных товаров.
Туризм:
- Новые правила оказания туристических услуг: регламентируется взаимодействие туроператоров и турагентов с клиентами, уточняются требования к информации об исполнителе и продукте, условия договора, обязательное медицинское страхование выезжающих, сроки передачи документов туристу — не позднее чем за 24 часа до поездки.
Транспорт:
- При грузовых перевозках документы теперь оформляются только в электронном виде.
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