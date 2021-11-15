Индекс промышленного производства Казани составил 105,1%

Предприятия Казани за девять месяцев текущего года по основным видам промышленной продукции отгрузили товары и выполнили работы на сумму 408,9 млрд рублей. Это выше уровня прошлого года в 1,4 раза. Индекс промышленного производства составил 105,1%.

Вложения в основной капитал составили 64,1 млрд рублей с начала года. Это на 2,5% выше уровня прошлого года. Общий объем инвестиций, привлеченных крупными и средними предприятиями, составил 43,9 млрд рублей, или 108,9% к уровню прошлого года.

За 9 месяцев в столице Татарстана ввели 792,3 тыс. кв. м жилья, что почти на 25,8% выше уровня прошлого года. В эксплуатацию сдали 7 616 квартир общей площадью 412 тыс. кв. м. Из них 40 тыс. кв. м, или 5% построено по социальной ипотеке.

С начала год в Казани построили 2 372 индивидуальных жилых дома общей площадью 380,3 тыс. кв. м. Что в 3,8 раза больше соответствующего периода прошлого года — это 48% от общей площади жилья, введенного по городу. Средняя площадь одного индивидуального жилого дома — 160 кв. м. Всего по виду деятельности «строительство» в этот период выполнено работ на 30,4 млрд рублей, рост составил 123,1%.

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям города составил 206,7 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самый большой рост показала сфера общественного питания. Оборот отрасли составил 9,6 млрд рублей, или 139,4% к соответствующему периоду прошлого года.

В текущем году субъекты малого бизнеса активно развивали деятельность, связанную с доставкой продуктов питания, онлайн-торговлей, активно осваивали маркетплейсы.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Казани составляет 75 560 единиц (из них количество малых и микропредприятий — 41 824 единицы, средних предприятий — 204 единицы, зарегистрированных индивидуальных предпринимателей — 33 532 единицы). Число самозанятых в столице Татарстана увеличилось на 60% и достигло 52 109 человек.



Объем платных услуг увеличился на 12% и составил 65,4 млрд рублей. Сводный индекс потребительских цен на все товары и платные услуги за 9 месяцев составил 106,5%, сообщается на сайте мэрии Казани.

В конце октября Татарстанстат подсчитал, что промышленное производство в республике выросло на 5,2% за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



Татьяна Леухина