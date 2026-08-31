Президент России увеличил численность центрального аппарата ФСО
Она выросла с 785 до 812 человек
Президент России Владимир Путин увеличил предельную численность центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) с 785 до 812 человек. Соответствующий указ доступен на портале правовой информации.
Это касается военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих. Документ вступил в силу в день подписания, 31 августа.
В июле Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 25 тыс. человек.
— Общая штатная численность установлена в 2 426 130 единиц, из которых 1 535 000 — военнослужащие, — сказано в документе.
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