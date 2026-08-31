ИИ меняет распределение задач в гибридных командах с эйчарами

Рынок уже перерастает модель «ИИ как автоматизатор рутины» и движется к модели совместного принятия решений

Фото: Максим Платонов

ИИ помогает автоматизировать отдельные этапы подбора кандидатов на вакансии компаний — от первичной коммуникации и скрининга до сопоставления кандидатов с подходящими предложениями. Это позволяет специалистам сосредоточиться на задачах, где требуются оценка, принятие решений и работа с нестандартными ситуациями.

Об этих и других аспектах того, как нейросети меняют рынок занятости и процесс подбора, рассказала советник руководителя по внедрению ИИ-сервисов в Авито Подработке Дарья Бадаева на тематической сессии форума «ТЕХНОПРОМ-2026». Среди других спикеров сессии были представители Сбера, ВНИИ труда Минтруда России, НИУ ВШЭ, Корпоративного университета «Газпром нефти».

По мнению Дарьи Бадаевой, ИИ не заменяет специалистов, а меняет распределение их рабочего времени. Окончательное решение и работа со сложными случаями остаются за «живыми» работниками.

— ИИ наиболее эффективен в массовых и повторяющихся операциях: работе с текстами, поиске и анализе информации, подготовке отчетов, автоматизации рутины, первичном подборе и коммуникации с кандидатами. По нашим данным, голосовой ИИ-кол-центр дозванивается до 61% потенциальных исполнителей и за год обработал более миллиона звонков. ИИ-ассистент втрое увеличивает конверсию из заявки в бронь смены и сокращает время закрытия «горящей» заявки до трех часов, — комментирует Дарья Бадаева.

— Сегодня развитие искусственного интеллекта меняет не только отдельные рабочие процессы, но и требования к организации труда и взаимодействию в командах. Именно управленческие и коммуникативные компетенции сотрудников, способность выстраивать доверие и этичное взаимодействие в гибридных командах — один из главных барьеров на пути оптимизации процессов, — отметил директор Центра исследований перспективных компетенций и развития талантов ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Андрей Сельский.

Рынок уже перерастает модель «ИИ как автоматизатор рутины» и движется к модели совместного принятия решений. Переход рынка к гибридным командам, в которых человек и ИИ дополняют друг друга, уже отражается на рынке труда. По данным Авито Работы, за год число вакансий с требованиями ИИ-компетенций выросло на 37%. Такие требования уже появляются за пределами IT и digital — их отмечают представители финансов, сферы услуг, транспорта и логистики, медицины, образования, торговли, строительства и промышленности. В июне–июле 2026 года число вакансий с упоминанием навыков работы с ИИ у банковских работников выросло на 135% год к году. При этом на 86% выросло и число кандидатов, которые указывают такие навыки в резюме.

Дарья Бадаева также подчеркнула, что в ближайшее время устойчивее всего будут чувствовать себя специалисты, которые сочетают профессиональную экспертизу с умением работать с ИИ. Особенно важными универсальными навыками становятся умение грамотно формулировать запросы к нейросетям, быстро осваивать новые инструменты, критически оценивать ответы ИИ, проверять достоверность информации и понимать, какие задачи стоит делегировать технологии, а какие — оставить человеку.