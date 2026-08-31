Учителям в Татарстане готовы платить до 80 тысяч рублей в месяц

Рост числа вакансий связан с открытием новых школ

Фото: Максим Платонов

С начала года в республике открыто более 3 400 вакансий для педагогов. Самый высокий оклад — 80 тысяч рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в кадровом центре «Работа России» Татарстана.

Пик спроса на учителей пришелся на май, когда требовались 1 586 специалистов. К концу августа потребность снизилась до 514 человек. Рост числа вакансий связан с открытием новых школ и дополнительных корпусов к 1 сентября.

Зарплатные предложения варьируются от 27 до 80 тысяч рублей. От 50 до 70 тысяч предлагают в нижнекамской школе №16. Преподаватель фортепиано в Казанском художественном училище может рассчитывать на 54 тысячи рублей. Тренеру-преподавателю по футболу в Актюбинском готовы платить 45—50 тысяч, в Нижнекамском педколледже — до 48,7 тысячи.

Ранее сообщалось, что сумма долгов по зарплате в России уменьшилась на 1,5% за месяц. Доля работников с задержками зарплаты составила менее 1%.

Алсу Сабирзанова