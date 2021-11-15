Перед судом предстанет глава поселения в Татарстане, обвиняемый в передаче взятки сотруднику военкомата

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего главы одного из сельских поселений Высокогорского района. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в мае-июне 2017 года обвиняемый, находясь в Казани, получил от призывника 130 тысяч рублей для последующей передачи взятки неустановленному должностному лицу военного комиссариата за освобождение от прохождения военной службы. В дальнейшем он передал деньги своему знакомому, который якобы мог оказать содействие в передаче взятки сотруднику военкомата. В результате посредник деньги присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Свою вину мужчина полностью признал. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направили в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Дело в отношении посредника выделено и расследуется в отдельном производстве.

Татьяна Леухина