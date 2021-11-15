В Татарстане выявили 270 новых случаев COVID-19 — число заболевших превысило 34 тысячи
В Татарстане за минувшие сутки выявили 270 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в республике зарегистрировали 34 188 случаев.
Выздоровели 46 татарстанцев за сутки, всего — 27 017. От COVID-19 скончались 9 пациентов, общее число умерших от инфекции достигло 1 122.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в республике достигает 33,5%.
Главное о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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