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В ГБУ «Ритуал» заявили о повышении нагрузки на похоронную сферу из-за волн COVID-19

09:18, 15.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ГБУ «Ритуал» заявили о повышении нагрузки на похоронную сферу из-за волн COVID-19
Фото: Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из-за волн смертности COVID-19 увеличивается нагрузка на похоронную сферу. Наибольшее число погребений пришлось на июнь-июль текущего года, а также на ноябрь и май прошлого года. Об этом заявил глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

По его словам, в Москве по сравнению с допандемийным временем число погребений увеличилось на 25-30%. Причем рост носит скачкообразный характер, он зависит от волн пандемии коронавируса. Например, на пике первой волны в прошлом году в «Ритуале» могли осуществлять до 600 погребений в день, передает РБК.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о трех сценариях развития ситуации с COVID-19. Например, как в случае с Эболой, вирус может жить в организме долго, не причиняя вреда.

Диана Жиленкова
Общество

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