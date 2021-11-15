В ГБУ «Ритуал» заявили о повышении нагрузки на похоронную сферу из-за волн COVID-19

Из-за волн смертности COVID-19 увеличивается нагрузка на похоронную сферу. Наибольшее число погребений пришлось на июнь-июль текущего года, а также на ноябрь и май прошлого года. Об этом заявил глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.



По его словам, в Москве по сравнению с допандемийным временем число погребений увеличилось на 25-30%. Причем рост носит скачкообразный характер, он зависит от волн пандемии коронавируса. Например, на пике первой волны в прошлом году в «Ритуале» могли осуществлять до 600 погребений в день, передает РБК.

Фото: realnoevremya.ru

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Диана Жиленкова