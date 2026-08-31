В Нижнекамске прошел четвертый Камский книжный фестиваль «Смены»

Участникам презентовали уникальный путеводитель «Вместе по Нижнекамску» и книгу «Профессия — химик: от пробирки до завода»

Фото: предоставлено Центром современной культуры «Смена» , фотограф Булат Рахимов

Нижнекамск в четвертый раз принял Камский книжный фестиваль «Смены». Полки любителей чтения вновь пополнились новыми книгами от более чем ста издательств со всей России. В этом году фестиваль, организованный в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел», прошел на новой площадке — в парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая. А одними из главных новинок стали созданные при поддержке СИБУРа путеводитель «Вместе по Нижнекамску» и книга «Профессия — химик: от пробирки до завода».

От «Альпины» до «Юлбасмы», от детективов до нон-фикшен

Фестиваль традиционно открылся книжной ярмаркой. Среди участников ярмарки были издательства «Альпина», «Белая ворона», «Компасгид», музей современного искусства «Гараж», «Поляндрия», «Татарское книжное издательство», «Татмедиа», «Юлбасма», книжные магазины «Иначе говоря», «Смена», проект «Дог-френдли Татарстан» и многие-многие другие.

Нон-фикшен, иллюстрированные книги для детей, художественная литература, издания об искусстве, психологии, истории и новых технологиях, мировые бестселлеры и новинки книжных издательств — каждый смог выбрать книги на свой вкус.

Фестиваль традиционно открылся книжной ярмаркой. предоставлено Центром современной культуры «Смена» , фотограф Булат Рахимов

— Мы пришли на книжную ярмарку всей семьей, потому что очень любим читать. Особенно младшая дочь — она в нашей семье самый заядлый книгоман. Интересно открыть для себя новые книги, о которых еще не слышал. Мы только пришли на ярмарку и пока выбираем, но уверена, каждый найдет книгу по душе. Я, например, люблю психологию, муж — фантастику, а дочь читает все, — говорит Лилия Ганеева.

Народный путеводитель: сделано с любовью

Участникам фестиваля презентовали уникальный путеводитель «Вместе по Нижнекамску». Новый карманный гид стал подарком СИБУРа, «Проектной группы 8» и активных нижнекамцев родному городу к его 60-летию. Путеводитель рассказывает, как строился город на Каме, где находятся уникальные арт-объекты, как живут нижнекамцы: где учатся, занимаются спортом и гуляют, проводят культурные вечера и встречаются с друзьями, где любят поесть и куда выбираются насладиться живописными видами.

Участникам фестиваля презентовали уникальный путеводитель «Вместе по Нижнекамску». предоставлено Центром современной культуры «Смена» , фотограф Булат Рахимов

— Мы видим, как меняется наш город. Нижнекамск сегодня — город не только большой химии, но и культуры, спорта, образования, архитектуры. Город молодежный, «тусовочный». И вот про все это хотелось рассказать его гостям и самим нижнекамцам. И когда коллеги из СИБУРа вышли с идеей создания нового путеводителя, у меня глаза загорелись — именно о таком я мечтала, — говорит заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

Путеводитель получился по-настоящему народным: в его создании приняли участие архитекторы, строители и историки, бегуны и велосипедисты, художники и экскурсоводы, артисты, нефтехимики, предприниматели и представители многих-многих других профессий — более 400 человек.

На презентацию путеводителя пришли нижнекамцы разных возрастов. предоставлено Центром современной культуры «Смена» , фотограф Булат Рахимов

На презентацию путеводителя пришли нижнекамцы разных возрастов. Горожане не только слушали, но и предлагали свои идеи, как его можно дополнить. Свои предложения нашлись у 17-летнего студента многопрофильного колледжа Данияра Калимуллина.

— Сам путеводитель я, честно говоря, еще не видел. Но когда узнал из афиши фестиваля «Смены», что здесь пройдет его презентация, решил обязательно прийти. Идея очень классная! Но я бы еще предложил добавить фишки для молодежи: к примеру, локации для свиданий — отметить точки, где лучше видно звездное небо, места для «активных свиданий» — где пары могут вместе заниматься спортом. Думаю, молодежи это будет интересно. Вообще я очень хочу, чтобы в Нижнекамске было больше активных молодых ребят, и ищу команду единомышленников, у которых так же горят глаза, есть такое же сильное желание сделать что-то во благо своего города, — признался Данияр Калимуллин. — Я родился в Набережных Челнах, в Нижнекамск мы переехали, когда учился в младших классах. Город за это время очень изменился — он потрясающий!

Электронную версию путеводителя можно посмотреть на сайте «Вместе по Нижнекамску». Там же любой желающий может поделиться своими отзывом и предложениями, как его дополнить. Лучшие идеи лягут в основу следующей версии карманного гида.

В течение двух дней — 29 и 30 августа — для гостей книжного фестиваля работали десятки локаций. предоставлено Центром современной культуры «Смена» , фотограф Булат Рахимов

Как устроена большая химия

Не меньше интереса вызвала новая научно-популярная книга «Профессия — химик: от пробирки до завода». Презентовал ее нижнекамцам сам автор — химик и инженер, доктор технических наук, профессор Илья Воротынцев.

В книге — десятки ответов на вопрос как. Как устроены лаборатории и заводы? Как научная разработка проходит путь от идеи до запуска промышленного производства? Как создают новые уникальные вещества? Как управляют сложными процессами на огромных заводах?

— Очень хочется скорее начать ее читать — я думаю, она интересная. Картинки очень красивые, яркие. Мой папа тоже химик, иногда он рассказывает о своей работе. Вот прочитаю эту книгу и точно буду знать о химии еще больше, — говорит 9-летний Наиль Нуруллин.

Издание «Профессия — химик: от пробирки до завода» стало частью серии «Крутая работа», которая помогает детям разобраться, чем занимаются представители разных профессий и какие знания и навыки им нужны. Она точно будет интересна ребятам в возрасте от шести лет, которые интересуются наукой, уже задумываются о выборе будущей профессии и хотят понять, как знания из школьного учебника пригождаются в реальной жизни.

Город читает, творит и обсуждает

В течение двух дней — 29 и 30 августа — для гостей книжного фестиваля работали десятки локаций. Гостей ждали не только книжная ярмарка, но и лекции и дискуссии, воркшопы для детей и подростков, семейная программа, спецпроекты, выставка, шахматный турнир и многое другое.

Публичная программа в этом году впервые развернулась сразу в двух лекториях: в первом лекции и презентации объединила тема «От настоящего к будущему», второй был посвящен локальной культуре, краеведению и Нижнекамску. Детский блок стал еще масштабнее, чем в предыдущие годы, превратившись в отдельный фестиваль: для маленьких нижнекамцев подготовили творческие занятия со студией «Смена Дети», лабораторию аудиоиллюстрации «Звуки Камы», интерактивную зону «Узнай и раскрась!».

Детский блок стал еще масштабнее, чем в предыдущие годы, превратившись в отдельный фестиваль. предоставлено Центром современной культуры «Смена» , фотограф Булат Рахимов

В этом году впервые в лектории выступали представители поискового отряда «Нефтехимик». Гости фестиваля с большим интересом задавали вопросы о находках, уникальных медальонах и личных вещах солдат, и дальнейшем поиске их родственников.

В парке также работала выставка-инсталляция «Кытыклы-мытыклы, или Краткая история иллюстрирования Шурале», а по ее мотивам прошла подростковая лаборатория «Новые приключения Шурале».

Гостей ждали не только книжная ярмарка, но и лекции и дискуссии, воркшопы для детей и подростков. предоставлено Центром современной культуры «Смена» , фотограф Булат Рахимов

Вместе с мамой и папой пришла в парк Тукая на книжный фестиваль 10-летняя Аня Хорькова. Ее старший брат в это время отправился на воркшоп в «Доме первых» — тоже в рамках книжного фестиваля.

— Маме нравится нон-фикшен, папе — детективы, а я люблю детские рассказы. Каждому нашли по новой книге. Еще я участвовала в мастер-классе — своими руками сделала красивую печать, — рассказала Аня. — Такие фестивали в нашем городе точно нужны, потому что на них интересно!