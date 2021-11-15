Глава «Автодора» пообещал Путину, что трасса М-12 Москва — Казань точно будет открыта в 2024 году

Трасса М-12 Москва — Казань точно будет построена и открыта в 2024 году. Об этом заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Мы, когда сдавали трассу М-11, говорили о том, что начнем трассу М-12 — это Москва — Нижний Новгород — Казань. Старт был дан в июле прошлого года, 800 километров. Сейчас мы работаем практически на каждом километре. На 75 искусственных сооружениях вышли и работаем, там три очень больших сооружения [мостовых перехода] — через Волгу, через Оку, через Суру. И те темпы, которые мы сегодня набрали, поддержка финансирования позволяют нам быть уверенными, что в 2024 году мы закончим эту работу и поедем, — заявил Петушенко.

Фото: kremlin.ru

Говоря о трассе М-12, глава «Автодора» рассказал, что при проектировании дороги специалисты убрали очень много избыточных технических решений, которые использовались ранее. Например, понизили дорожную насыпь. В 30-х годах ее высчитывали по снегозаносимости, а сейчас существует техника по снегозащите. Таким образом, специалисты снизили объемы, снизили стоимость работ, убрали многие искусственные сооружения. Это позволяет за меньшие деньги сделать больше, приводятся слова Петушенко на сайте Кремля.

На прошлой неделе вице-премьер России Марат Хуснуллин призывал регионы оказывать помощь при реализации таких проектов, как строительство участков автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань с продолжением в Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.



Татьяна Леухина