Глава Минтранса РФ рассматривается на должность вице-премьера по транспорту

Действующий вице-премьер планирует покинуть пост после выборов

Кандидатура министра транспорта Андрея Никитина рассматривается как основная на пост вице-премьера, курирующего транспортный сектор. Об этом сообщили два источника в судоходной и логистической отраслях, передает РБК.

Действующий вице-премьер Виталий Савельев, который курирует транспорт с 2024 года, выдвинут в Госдуму от «Единой России». Сообщают, что после выборов он покинет правительство.

Никитину 46 лет, он родился во Владимирской области. В феврале 2025 года ушел в отставку с поста губернатора и стал замминистра транспорта, а в июле возглавил Минтранс.

Напомним, выборы в России пройдут 18—20 сентября. В Госдуму предстоит избрать 450 депутатов.

Алсу Сабирзанова