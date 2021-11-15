Минцифры России планирует обновить приложение «Госуслуги» в конце 2021 — начале 2022 года

Минцифры России намерено обновить мобильную версию приложения «Госуслуги» в конце 2021 — начале 2022 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замглавы министерства Олега Качанова.

Качанов надеется, что пользователи благосклонно воспримут изменения. Также он рассказал, что перепись населения на госуслугах прошли около 25 млн человек. При этом в течение последнего месяца наблюдался всплеск негативной активности по отношению к порталу. Велись фишинговые атаки, формировались фейковые страницы. Сотрудники Минцифры мониторили это и блокировали такие сайты.

Фото: realnoevremya.ru

На днях портал «Госуслуги» подвергся самой мощной за всю свою историю кибератаке. Из-за этого у некоторых пользователей возникли трудности при входе на сайт.



Дарья Акимова