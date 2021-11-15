Источник: в Казани найден мертвым подсудимый адвокат Боровков

В Авиастроительном районе Казани обнаружено тело лишенного полномочий адвоката Павла Боровкова, подсудимого по делу Вахитовского райсуда Казани. Его нашли в собственной квартире, исколотого ножом, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах и адвокатском сообществе.



В Следкоме по РТ детали убийства экс-адвоката не раскрывают.

Информация о смерти Боровкова в Вахитовский суд Казани пока не поступало. Очередное заседание по делу уже покойного подсудимого назначено на 1 декабря.

Напомним, бывшего сотрудника коллегии адвокатов Авиастроительного района Казани обвинили в афере с оказанием «бесплатной юридической помощи». По версии СКР и прокуратуры, адвокат фальсифицировал собственное участие в судебных процессах, используя поддельную печать суда и подделывая подписи судей.

Потерпевший Минюст РТ на финише следствия предъявил Боровкову гражданский иск на 532 тысячи рублей. Вину обвиняемый признавал частично.