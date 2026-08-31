На выборах в России будут работать 111 тыс. общественных наблюдателей

Они прошли обучение в формате очных семинаров

Фото: Динар Фатыхов

В России завершилась подготовка общественных наблюдателей для работы на избирательных участках в единый день голосования. Как сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ Алексей Песков, обучение прошли более 111 тыс. человек.

— По данным на 31 августа, всего состоялось 2 345 обучающих мероприятий, в ходе которых подготовку и обучение прошли 111 с лишним тысяч общественных наблюдателей, — передает ТАСС слова Пескова.

Занятия проходили в формате очных семинаров, где экспертами выступали представители общественных штабов. По словам Пескова, штабы продолжают аналитическую работу и мониторинг соблюдения прав граждан на всех этапах кампании.

Кроме того, началось обучение экспертов и наблюдателей за дистанционным электронным голосованием. Для них также организован цикл семинаров.

Ранее сообщалось, что посольство России в Болгарии подтвердило готовность обеспечить безопасность на выборах в Госдуму 20 сентября. Голосование пройдет в клубе дипмиссии в Софии.

Вадим Вахрушев