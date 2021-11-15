Казань заняла шестую позицию в рейтинге крупных городов России по средней зарплате

Фото: Максим Платонов

В Казани среднее заработное предложение за 8 месяцев нынешнего года на крупных и средних предприятиях превысило отметку в 54 тысячи рублей (в Татарстане этот показатель составил 42,5 тыс. рублей). По сравнению с тем же периодом прошлого года средняя зарплата увеличилась на 12,3%.

Наиболее высокую оплату труда предлагают в профессиональной, научной и технической деятельностях (80,6 тысячи рублей), в сфере информатизации и связи (78,1 тысячи рублей), в финансовых компаниях (69,3 тысячи рублей) и в организациях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (66,9 тысячи рублей), сообщают в мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru

В начале месяца эксперты рассказали о зарплатах врачей-педиатров в Казани. Так, самая высокая зарплата в городе составляет 145 тысяч рублей, а средняя — 63 тысячи рублей.

Диана Жиленкова