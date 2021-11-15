Прогноз Гидрометцентра Татарстана: ветер, метель и мороз до -17

В Татарстане в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды со снегом, метелями и сильным ветром. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Завтра, 16 ноября, ночью существенных осадков не ожидается, температура воздуха опустится до -8... -13°, в восточных районах — до -17°. Днем начиная с северных районов ожидается небольшой снег, метель и усиление юго-западного ветра до 15—20 м/с, максимальная температура воздуха — минус 3... -8°.

В среду, 17 ноября, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами ожидается кратковременная метель, ночью с сильным ветром. Температуры ночью: -3... -8°, днем ожидается -3... +2°.

Фото: kzn.ru

В четверг, 18 ноября, местами также пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью температуры составят -3... -8°, в восточных районах -11... -16°, днем максимально поднимутся до -4... +1°.

Ранее татарстанцев предупредили о метели, гололедице и порывистом ветре во вторник.

Ольга Шагиева