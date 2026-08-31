Свыше 600 тысяч человек посетили праздничные мероприятия ко Дню Казани

Во время празднования гости не допустили ни одного нарушения

Фото: Сергей Козлов

Свыше 600 тысяч жителей и гостей Казани посетили праздничные мероприятия, организованные в честь Дня города и республики. Такие цифры озвучил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на деловом понедельнике, поблагодарив всех, кто участвовал в подготовке и проведении торжеств, отметив их масштаб и большое количество площадок.

— Свыше 600 тысяч казанцев и гостей столицы побывали на праздничных мероприятиях в эти дни. Кому-то было интересно посмотреть забег с водными активностями, кому-то — принять участие в музыкальном фестивале, кто-то прогулялся по набережной озера Кабан, кто-то пришел на концерты или послушал выступление нашего симфонического оркестра с гостями фестиваля, — доложил градоначальник.



Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Он отметил, что во время празднования гости не допустили ни одного нарушения.



Еще мэр добавил, что к празднику в городе открыли новый Центр футбола, рассчитанный на основную и молодежную команды, женскую команду и воспитанников интерната. Такие объекты, по его словам, помогают подрастающему поколению заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Никита Егоров