В Норвегии обнаружили новый вариант дельта-штамма COVID-19
В Норвегии обнаружили новую разновидность дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщает телекомпания NRK со ссылкой на Институт национального здравоохранения.
Специалисты считают, что новый вариант не опаснее, чем остальные. Вакцина надежно защищает от него.
Впервые новую разновидность выделили еще в июне. Штамм распространился в Норвегии и получил название AY.63.
Ранее в мире выявили новую разновидность дельта-штамма — AY.4.2. В России случаи заражения этим вариантом уже фиксировали, причем два случая из них — в Татарстане. «Реальное время» публиковало статью специалиста по вычислительной биологии Мэтью Баштона и профессора биологии из Нортумбрийского университета Даррена Смита, чем же отличается новая разновидность и стоит ли человечеству ее бояться.
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