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В Норвегии обнаружили новый вариант дельта-штамма COVID-19

14:01, 15.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Норвегии обнаружили новый вариант дельта-штамма COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Норвегии обнаружили новую разновидность дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщает телекомпания NRK со ссылкой на Институт национального здравоохранения.

Специалисты считают, что новый вариант не опаснее, чем остальные. Вакцина надежно защищает от него.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Впервые новую разновидность выделили еще в июне. Штамм распространился в Норвегии и получил название AY.63.

Ранее в мире выявили новую разновидность дельта-штамма — AY.4.2. В России случаи заражения этим вариантом уже фиксировали, причем два случая из них — в Татарстане. «Реальное время» публиковало статью специалиста по вычислительной биологии Мэтью Баштона и профессора биологии из Нортумбрийского университета Даррена Смита, чем же отличается новая разновидность и стоит ли человечеству ее бояться.

Татьяна Леухина
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