«Никто не знает, как ехать»: перевозчики на пороге логистического коллапса?

Эксперты — о рисках паралича отрасли, не готовой перейти на электронное оформление грузоперевозок

Фото: Реальное время

С сегодняшнего дня сфера грузоперевозок России должна перейти на электронный документооборот. В онлайн-формат нужно перевести транспортные накладные, заявки на перевозку, экспедиторские документы и накладные для железнодорожной и авиадоставки. Но накануне вступления в силу требования закона оказалось, что не все участники рынка готовы работать в системе. Как сообщили в отрасли, не успели интегрироваться и федеральные ретейлеры, к примеру сеть «Пятерочка», и крупные татарстанские заводы. Подробности — в материале «Реального времени».

Перевод доставки грузов в цифру застопорился

В этом году в сфере грузоперевозок России вступили в силу пять ключевых новшеств, которые кардинально изменили отрасль. Соответствующие поправки в закон №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» внесли в июне 2025 года.

Одно из главных новшеств вступило в силу сегодня — в отрасли вводится электронный документооборот. С 1 сентября 2026 года все игроки рынка грузоперевозок обязаны перейти на ЭДО. Перевести в цифру необходимо было все виды документации, включая экспедиторскую, складские расписки, транспортные накладные, путевые листы, наряды-заказы и прочее. Причем бумаги должны быть в электронной форме у всех участников рынка: перевозчиков, отправителей, получателей, экспедиторов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Второе новшество внедрили еще весной — регистрацию экспедиторов в госреестре. Зарегистрироваться обязали всех участников транспортно-экспедиционной деятельности, в противном случае им запрещалось работать. Действующим экспедиторам предоставляли отсрочку в 60 дней, начиная с 1 марта, на то, чтобы зарегистрироваться в системе. Сам госреестр в электронном виде размещен на транспортно-логистической платформе «ГосЛог».

Если с регистрацией на этом ресурсе, хоть и не без сложностей, в отрасли разобрались, то с переходом на электронный документооборот всех участников рынка пока не все так гладко, сообщают перевозчики. Причем проблема не столько на их стороне — многие транспортные компании уже подготовились к ЭДО и протестировали часть функций. Однако к работе в онлайн-формате оказались не готовы заказчики и отправители грузов.

«Крупнейшие заводы республики не знают, как ехать»

К старту работы в онлайн-формате с 1 сентября сфера грузоперевозок фактически не готова, сообщил директор транспортной компании «Реверс» и глава профильного комитета ТПП РТ Сергей Сотников. Причем проблема выходит далеко за рамки отрасли и затрагивает всех участников цепочки поставок.

— Во‑первых, еще ничего не готово — это раз. Во‑вторых, требование касается не транспортной отрасли, а всех. Хотя многие заказчики грузов еще до сих пор думают, что это к ним не относится. Поэтому и мы не можем физически отгрузить груз в электронной системе, если заказчик и грузополучатель в этой системе не состоят и не работают, — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, сложности связаны не только с неготовностью отдельных торговых компаний, но и с отсутствием согласованной работы уполномоченных операторов, которых насчитывается более десятка:

— Они должны обеспечить взаимодействие между заказчиками. Они бодро отрапортовали, что все протестировали и у них все работает, а по факту, когда мы начали реально задавать вопросы, как нам осуществить то или иное — у нас же различные сценарии перевозок: не только автомобильные, но и по железной дороге, и по воде, — вопрос повис в воздухе.

При этом до конца система все еще не отлажена. «Операторы не наладили взаимосвязь между собой. Внутри одного оператора что‑то можно сделать, между операторами — нет», — указал Сергей Сотников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Многообразие логистических схем делает переход особенно болезненным: смешанные перевозки, участие экспедиторов, комбинации автомобильного и ж/д транспорта создают сложные цепочки, где сбой на одном этапе парализует весь процесс. «У нас есть смешанные перевозки, есть перевозки через экспедитора, перевозки частично железной дорогой, частично — автомобильным транспортом. Условно говоря, где‑то клиент загрузил контейнер, перевез на грузовике к товарному поезду, после этого нужно опять перегрузить на автомобильный транспорт. И кучу таких сценариев можно расписать, где непонятно, как это сделать и кто за что отвечает, — пояснил Сотников. — Если хотя бы один из четырех ключевых участников — грузоотправитель, экспедитор, перевозчик, грузополучатель — не сможет работать в системе, вся цепочка летит».

Эксперт опасается серьезных сбоев в доставке грузов и экономических последствий из‑за вынужденного простоя: «Крупнейшие заводы республики не знают, как ехать, у них нет еще понимания, как работать в этой системе», — отметил он. При этом обещанной экономии не видно, напротив, бизнесу приходится нести дополнительные расходы. «Нам все рассказывали, что это будет экономия бумаги, но по факту мы сейчас электроэнергию тратим, операторам деньги платим — там такие миллиарды денег идут… Никто не говорит, сколько стоит один день простоя грузов по всей стране, во сколько это встанет», — резюмировал спикер.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Даже «Пятерочка» не полностью интегрировалась и не могла принимать нас»

Татарстанские перевозчики активно готовились к обязательному переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября. К примеру, компания Ильшата Бикбаева, владельца казанского парка грузовых автомобилей и директора ООО «Автопарк 16», потратила на подготовку большую часть августа. «Сложности возникали, конечно. В основном у водителей, которые подключали себе электронную подпись — некоторым приходилось ехать в МФЦ, что заняло определенное время», — рассказал собеседник издания, добавив, что перевозчики в целом сумели подготовиться, чего не скажешь о заказчиках грузов.

— Не только небольшие торговые компании испытывают сложности, но и крупные сети к концу августа еще не подключились к системе. Три‑четыре дня назад до нас дошла информация, что даже сеть «Пятерочка» еще не полностью интегрировалась и не могла принимать нас по электронному документообороту. Хотя их сеть обязали в первую очередь это сделать, — сообщил Ильшат Бикбаев.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Финансовые затраты по переходу на ЭДО для представителей отрасли, по его словам, оказались невелики, но серьезная нагрузка была в части человеческих ресурсов. «Логистам вместо привычной работы пришлось с утра до вечера проходить обучение. Мы приобрели дополнительно пакет у нашего провайдера для того, чтобы это все оформлять, потому что там каждый документ стоит денег. Расходы не слишком большие по деньгам, скажем так, но вот людей обучить…» — пояснил эксперт. Много времени ушло и на постоянные уточнения: «Больше половины августа ушло на тестирования и адаптацию. Мы искали и запрашивали информацию — много кто ничего не знает».

Особую тревогу вызывают технические риски, в частности перебои со связью, из‑за которых водитель может не иметь доступа к интернету в нужный момент. «Мы делали пробные тестовые загрузки с Москвой, и как раз, когда все нужно было оформлять, у нас с водителем связь была, а он сообщил, что у него интернета нет — видимо, была беспилотная опасность», — привел пример глава транспортной компании.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В связи с этим участники рынка рассчитывают на временные послабления с внедрением новшества: «Я так думаю, что они, наверное, какой‑то мораторий введут на штрафы. Может быть, при отсутствии интернета разрешат дублировать бумажными накладными».

Для международных перевозок сделали исключение, сообщил представитель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Казани Александр Линдваль. «Электронный формат в «международке» не используется. Тогда необходимо было бы, чтобы наши иностранные партнеры подключились к этой системе. Требование касается только перевозок внутри России», — уточнил собеседник.

При этом ассоциация ведет просветительскую работу — проводит обучающие семинары по ВКС как по международным, так и по внутрироссийским перевозкам: «Наше дело как профессиональной ассоциации — поставить в известность. Если есть желающие — обучить работе в ЭДО. Кто захотел, тот научился». При этом любое нововведение неизбежно влечет за собой изменение технологии работы, документооборота и появление дополнительных финансовых затрат. Полностью подсчитать расходы удастся позднее, с внедрением новшества на практике, заключил спикер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проблемы на таможне и ситуация с кадрами

Рынок сталкивается и с другими трудностями. Июньские прогнозы по росту тарифов на перевозки в условиях топливного кризиса и общей экономической ситуации практически полностью оправдались. «В среднем по России рост составил 12—15%, и Татарстан не стал исключением», — сообщил Александр Линдваль. Его слова подтверждают и коллеги — на фоне перехода на новый документооборот продолжается рост тарифов на перевозки: «Процентов на 10 точно выросли, на некоторых направлениях — еще больше», — заявил Ильшат Бикбаев.

По словам представителя АСМАП, серьезной проблемой остаются сложности мелких грузовладельцев при растаможивании грузов.

— Машина приходит из Китая, приезжает на таможню, ее надо растаможивать. А собственнику груза, у которого, например, пострадал товар из-за атак БПЛА на склады маркетплейсов, нечем расплатиться и растаможить новый груз. Машина стоит, ждет, когда вопрос решится. С перевозчиками не рассчитались до конца за услугу, заплатили только аванс. В итоге они несут дополнительные расходы: им приходится самим оплачивать разгрузку автомобиля и простой в зоне таможенного контроля и на СВХ. А это не маленькие деньги, простои бывают по две недели, — пояснил спикер.

При этом татарстанские международные перевозчики остаются одними из ключевых игроков в сегменте доставки товаров маркетплейсов из Китая в Россию. Не менее острым остается кадровый вопрос: «Не каждый водитель может сдать экзамен на профессиональную компетентность водителя‑международника».

Другие новшества года в отрасли

«Реальное время» запросило у Минтранса России информацию о готовности сферы грузоперевозок перейти на электронный документооборот и количестве не охваченных системой участников рынка. В ведомстве пока не ответили на запрос издания, комментарий будет опубликован по получении.

Закон параллельно ввел новые требования к экспедиторам. У этого сегмента бизнеса в сфере грузоперевозок также появился ряд ограничений, в частности:

у ИП или руководителя компании не должно быть неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности;

отсутствие двух и более административных правонарушений в рамках ст. 2.1, 2.2 и 4 закона №87-ФЗ (в частности, оказание экспедиторских услуг без регистрации в реестре).

Внедренную в этом году платформу «ГосЛог» контролирует Минтранс РФ. Фактически это открытая база данных об участниках грузоперевозок на всех видах транспорта. Главные задачи ресурса — реализовать принцип «одного окна» для всех услуг, автоматизировать работу с информацией о транспортной системе РФ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Последнее ключевое для отрасли новшество года — усиление контроля за грузоперевозками. Экспедиторов обязали соблюдать все предусмотренные законодательством условия для перевозки грузов, ограниченных или изъятых из оборота. Иначе оказание услуг запрещается. Нельзя начинать исполнять договор, пока клиент не представит полную информацию о свойствах груза и условиях его перевозки. Экспедиторы должны проверять грузы на наличие или отсутствие запрещенных законом веществ и предметов, а также сообщать в правоохранительные органы, если у клиента нет разрешения на ограниченные в обороте или изъятые из оборота грузы.

Кроме того, они обязаны 3 года хранить всю информацию о заключенных договорах, сторонах сделок, маршрутах, видах транспорта и не вправе передавать персональные данные клиентов за пределы России, за исключением случаев, когда это допускается международными договорами.