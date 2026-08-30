Сборы ребенка в школу в Казани обойдутся в среднем в 18,2 тыс. рублей

Это на 9% больше, чем в 2025 году

Фото: Артем Дергунов

Подготовка ребенка к учебному году в Казани в этом году обойдется родителям в среднем в 18,2 тыс. рублей. Это на 9% больше, чем в 2025 году. Такие данные приводит сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Дороже всего школьные сборы обходятся москвичам — 21 тыс. рублей на одного ребенка, что также на 9% больше прошлогоднего. В Санкт-Петербурге бюджет составил 19,4 тыс. рублей (+11%), в Красноярске — 18,5 тыс. рублей (+10%). Меньше всего тратят в Волгограде — 15,2 тыс. рублей и Уфе — 15,3 тыс. рублей.

Кредит на школьные сборы в этом году взяли 9% родителей. В прошлом году таких было 5%. Не брали займы 85% опрошенных, 6% пока не определились.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали стоимость минимального школьного набора в 2026 году. За последний год ценник вырос на 7%.

Алсу Сабирзанова