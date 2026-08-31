Укомплектованность штата в школьных столовых Казани выросла на 30% за год
Кроме того, снизилась текучка кадров в департаменте продовольствия и соцпитания
К 1 сентября 2026 года в школьных столовых Казани насчитывается 996 сотрудников. Штат укомплектован на 89,2%, сообщила на «деловом понедельнике» гендиректор Департамента продовольствия и соцпитания Казани Рима Мухамедшина.
Отметим, что за год укомплектованность штата в казанских «столовках» выросла на 30,2%. Для сравнения: 1 сентября 2025-го данный показатель оценивали в 59%.
Что касается самого департамента продовольствия и соцпитания, то там укомплектованность кадрами оценивается в 94,6%, или 1 225 сотрудников. Причем текучка кадров за год снизилась с 24 до 17% в 2026 году.
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