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В Вене начали массово прививать от COVID-19 детей от 5 лет

14:25, 15.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Вене начали массово прививать от COVID-19 детей от 5 лет
Фото: pixabay.com

В столице Австрии, Вене, начале массово прививать от COVID-19 детей начиная с 5 лет. Об этом сообщают австрийские СМИ.

Центр вакцинации от коронавируса для детей открылся в городе сегодня. Прививки в нем смогут сделать дети возрастом от 5 до 11 лет. Прививки делаются вакциной Pfizer.

Пока возможно вакцинировать лишь по 200 детей в день. Такое небольшое число связано с подробным и тщательным обсуждением вопросов медицинского просвещения с родителями и детьми. Далее количество вакцинируемых планируется увеличивать.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

До этого Коста-Рика стала первой страной в мире, в которой ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей. Вакцинацию ввели для лиц старше 12 лет.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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