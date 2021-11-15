В Вене начали массово прививать от COVID-19 детей от 5 лет

В столице Австрии, Вене, начале массово прививать от COVID-19 детей начиная с 5 лет. Об этом сообщают австрийские СМИ.

Центр вакцинации от коронавируса для детей открылся в городе сегодня. Прививки в нем смогут сделать дети возрастом от 5 до 11 лет. Прививки делаются вакциной Pfizer.

Пока возможно вакцинировать лишь по 200 детей в день. Такое небольшое число связано с подробным и тщательным обсуждением вопросов медицинского просвещения с родителями и детьми. Далее количество вакцинируемых планируется увеличивать.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

До этого Коста-Рика стала первой страной в мире, в которой ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей. Вакцинацию ввели для лиц старше 12 лет.



Дарья Акимова