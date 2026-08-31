Таиланд сократил безвизовый режим для россиян с 60 до 30 дней
Ограничения вступят в силу с 15 сентября
Таиланд сократил безвизовый режим с рядом стран с 60 до 30 дней. Это касается и России. Документ размещен в королевской газете.
Ограничения вступят в силу через 15 дней после публикации. Соответственно, безвиз сократится с 15 сентября.
Напомним, инициатором сокращения безвизового режима выступил МИД Таиланда. В ведомстве считают, что туристам и путешественникам достаточно 30 дней нахождения в стране.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».