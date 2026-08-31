Таиланд сократил безвизовый режим для россиян с 60 до 30 дней

Ограничения вступят в силу с 15 сентября

Таиланд сократил безвизовый режим с рядом стран с 60 до 30 дней. Это касается и России. Документ размещен в королевской газете.

Ограничения вступят в силу через 15 дней после публикации. Соответственно, безвиз сократится с 15 сентября.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Напомним, инициатором сокращения безвизового режима выступил МИД Таиланда. В ведомстве считают, что туристам и путешественникам достаточно 30 дней нахождения в стране.

Галия Гарифуллина