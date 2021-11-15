Путин отменил указ Ельцина об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера

Президент России Владимир Путин внес изменения в Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, утратил силу указ об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, который подписал Борис Ельцин в 1993 году.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, утратили силу указы о неотложных мерах по господдержке экономики Бурятской ССР, об уточнении перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и др. Указ Путина вступает в силу 1 января 2022 года.

Неделю назад лидер страны подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране.

Диана Жиленкова