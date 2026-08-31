В Киргизии открыли Всемирные игры кочевников — на церемонии присутствовал Путин

Также на открытии присутствовал раис Татарстана Рустам Минниханов

На стадионе «Бишкек Арена» в столице Киргизии открыли VI Всемирные игры кочевников. На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также на открытии присутствовал раис Татарстана Рустам Минниханов. Как отметили в пресс-службе главы республики, он наблюдал за церемонией вместе с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики Марленом Маматалиевым.

В российскую сборную вошли более 230 спортсменов из 33 субъектов страны. Всего в соревнованиях примут участие порядка 3 тыс. человек из более чем 100 стран.

— Всемирные игры кочевников — международные спортивно-культурные соревнования, посвященные сохранению и популяризации традиций народов кочевой цивилизации, — проводятся с 2014 года. VI Всемирные игры кочевников пройдут с 1 по 6 сентября 2026 года. Соревнования будут проводиться в 43 видах этноспортивных дисциплин. Помимо спортивной программы, предусмотрены культурные мероприятия, — сообщили в Кремле.

Напомним, в 2028 году Игры кочевников пройдут в Казани. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.



Галия Гарифуллина