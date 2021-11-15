На КАМАЗе создали новый Блок управления персоналом — его возглавила Жанна Халиуллина

В ПАО «КАМАЗ» создали Блок управления персоналом, организационного развития и корпоративного управления. Его возглавила Жанна Халиуллина в должности заместителя генерального директора.

Ранее она занимала пост заместителя гендиректора — корпоративного директора. До Халиуллиной блоком по персоналу руководил Александр Ушенин, теперь он стал главой казанского представительства компании, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось, что предприятие отказалось от планового корпоративного отпуска в 2022 году из-за большой загрузки производства. Теперь сотрудникам будут предоставлять отпуска поочередно для непрерывности производства.

Также стало известно, что КАМАЗ значительно повысит зарплату более чем 5 тысячам сотрудников. Повышение зарплатного предложения ожидает работников ключевых профессий.

Диана Жиленкова