Количество утонувших в Казани осталось на уровне прошлого года
Основная причина трагедий — купание в необорудованных местах, в том числе пьяными
За минувший купальный сезон в Казани утонуло 9 человек. Данный показатель остался на уровне прошлого года. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил начальник управления гражданской защиты исполкома столицы Татарстана Сергей Чанкин.
Основная причина трагедий — купание в необорудованных местах, в темное время суток и в нетрезвом состоянии.
При этом с 2020-го количество утонувших снизилось в два раза (было 18 погибших).
Кроме того, в городе за шесть лет почти вдвое увеличилось количество спасенных на воде граждан — с 11 в 2020-м до 20 человек по итогам минувшего купального сезона.
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