Количество утонувших в Казани осталось на уровне прошлого года

Основная причина трагедий — купание в необорудованных местах, в том числе пьяными

Фото: Сергей Козлов

За минувший купальный сезон в Казани утонуло 9 человек. Данный показатель остался на уровне прошлого года. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил начальник управления гражданской защиты исполкома столицы Татарстана Сергей Чанкин.

Основная причина трагедий — купание в необорудованных местах, в темное время суток и в нетрезвом состоянии.

При этом с 2020-го количество утонувших снизилось в два раза (было 18 погибших).

Кроме того, в городе за шесть лет почти вдвое увеличилось количество спасенных на воде граждан — с 11 в 2020-м до 20 человек по итогам минувшего купального сезона.

Никита Егоров