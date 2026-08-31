Avito Design Bootcamp открывает набор начинающих дизайнеров и UX-специалистов
В зависимости от выбранного трека участники будут работать над пользовательским опытом, визуальными решениями, исследованиями или продуктовыми текстами
Открыт набор на Avito Design Bootcamp — оплачиваемую годовую программу для начинающих UX-исследователей, дизайнеров продукта, коммуникационных дизайнеров и UX-редакторов. Участники присоединятся к командам платформы и с первых дней будут работать над реальными задачами бизнеса вместе с опытными экспертами. Они смогут вырасти с уровня стажера до middle-специалиста.
В зависимости от выбранного трека участники будут работать над пользовательским опытом, визуальными решениями, исследованиями или продуктовыми текстами. Их будут сопровождать действующие профессионалы, которые погрузят в рабочие процессы, будут давать обратную связь и поддерживать профессиональное развитие.
Программа подойдет начинающим специалистам с базовыми навыками в выбранном направлении и готовностью работать полный рабочий день. Для части треков понадобится портфолио, а кандидатам на UX-исследования — образование в области социологии, психологии, IT или UX-исследований.
Отбор проходит в несколько этапов: заявка с резюме и портфолио (для части треков), тестовое задание, приближенное к реальным задачам, и два интервью — с HR и с командой. Успешное прохождение всех этапов завершается офером.
Годовая программа оплачивается: участники на время обучения будут официально трудоустроены в Авито. Те, кто покажет наиболее высокие результаты, получат возможность продолжить карьеру в компании. Набор продлится до 6 сентября 2026 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».