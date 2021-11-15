В Набережных Челнах в разрушенном от взрыва газа доме начинаются отделочные работы

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

В челнинском доме 48/20, где произошел взрыв газа, начинаются отделочные работы. Сейчас ведется перекрытие пятого этажа. На нижних этажах отделочные работы начнутся на этой неделе.

Кроме того, газовщики проверяют газовое оборудование во всех жилых домах города. По поручению мэра Наиля Магдеева будут подведены промежуточные итоги обходов, причем особое внимание уделят неблагополучным квартирам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Помимо прочего, градоначальник пообещал оказать финансовую и имущественную помощь жильцам дома 48/20. Каждому пострадавшему уже выплатили по 10 тысяч рублей, передают «Челнинские известия».

На прошлой неделе в исполкоме города опровергли сведения о том, что пострадавшие от взрыва газа жильцы нуждаются в бытовых вещах. Как рассказали в мэрии, временно проживающие в общежитии пострадавшие жильцы обеспечены всем необходимым. У них есть бытовая техника, продукты питания и одежда.

Диана Жиленкова