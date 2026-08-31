Татарстан готовит запрет вейпов: Минздрав — за, бизнес — в тревоге
Потери бюджета республики оцениваются в несколько десятков миллионов рублей
В Татарстане началась работа над законопроектом о запрете продажи вейпов. Об этом «Реальному времени» сообщил заместитель председателя Комитета республиканского Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. Финансовые потери бюджета оцениваются в несколько десятков миллионов рублей. При этом запрет не будет мгновенным. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Для бюджета это незначительная сумма», — депутат — о налогах от продажи никотина
Напомним, федеральный закон предоставил региональным властям право самостоятельно решать вопрос о запрете жидких вейпов. Помимо Татарстана, такие меры рассматривают еще в 28 регионах России. Как сообщил заместитель председателя Комитета республиканского Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, основная инициатива исходит от представителей сферы здравоохранения, последние уверены, что курение вейпов «более чем вредно, иногда очень вредно для подростков».
Продавать табак, сигареты и никотиносодержащую продукцию, по действующему законодательству, возможно только при применении четырех ОКВЭД: 46.35 (Торговля оптовая табачными изделиями), 46.39.2 (Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями), 47.11 (Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах) и 47.26 (Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах). По данным сервиса ФНС «Прозрачный бизнес», в Татарстане по этим кодам работают 1 046 предпринимателей. В то же время в базе данных ФНС, но уже реестра МСП, в республике зарегистрирован 10 481 бизнесмен.
Что касается сроков возможного введения запрета на продажу вейпов, депутат отметил, что процесс не будет мгновенным.
— Будет дано время для перепрофилирования бизнеса. Я думаю, не меньше полугода, а то и больше. Точные даты сейчас вспомнить сложно, поскольку они зависят от условий проекта закона, — пояснил Марат Галеев.
Вейпы запрещены для продажи несовершеннолетним, но все равно попадают в руки детей
По словам главного внештатного токсиколога Минздрава Татарстана Алии Насибуллиной, основные причины разработки запрета на продажу вейпов связаны с их активным распространением среди несовершеннолетних и бесконтрольным использованием.
По поводу возможного появления контрафактной продукции эксперт отмечает: «Большинство опасных веществ уже включены в список запрещенных постановлением правительства. При этом полностью исключить появление нелегальной продукции невозможно, но контроль за составом реализуемых жидкостей будет усилен».
«Серые продавцы сейчас есть всякие. К ним Роспотребнадзор не приходит, потому что у них кассы просто нет»
Казанский предприниматель, пожелавший остаться анонимным, рассказал «Реальному времени», чем может обернуться решение о полном запрете продажи вейпов.
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