Россияне смогут предъявлять права и СТС через «Макс»

Электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию

Фото: Динар Фатыхов

Россияне смогут предъявлять водительские права и СТС в «Максе» наравне с бумажными документами. Об этом сообщили в Минцифры республики.

— Водители смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля в мессенджере «Макс». Соответствующие изменения в ПДД подписало правительство, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними.

Техническая возможность для предъявления электронных документов в мессенджере будет реализована в ближайшие месяцы, заверили в ведомстве.

Галия Гарифуллина