Россияне смогут предъявлять права и СТС через «Макс»
Электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию
Россияне смогут предъявлять водительские права и СТС в «Максе» наравне с бумажными документами. Об этом сообщили в Минцифры республики.
— Водители смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля в мессенджере «Макс». Соответствующие изменения в ПДД подписало правительство, — говорится в сообщении.
Электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними.
Техническая возможность для предъявления электронных документов в мессенджере будет реализована в ближайшие месяцы, заверили в ведомстве.
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