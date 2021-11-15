В Челнах завершили расследование дела о вооруженном нападении на «шаурмичную»

Следственные органы СК России по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых челнинцев 1990—1996 г.р. В зависимости от роли каждого они обвиняются в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ), покушении на убийство («а» ч. 2 ст. 115, п. «а» ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 167, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ) и разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

В прошлом году в Челнах обвиняемые совместно и поодиночке совершили серию нападений на граждан. Утром 29 августа неподалеку от торгового павильона «Шаурма, шашлык» по улице Тукая они спровоцировали конфликт с его работником, а после избили его. На выручку коллеге пришли несколько работников.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После потасовки злоумышленники сели в автомобиль и уехали. Спустя время они вернулись и обстреляли мужчин из огнестрельного оружия. Одного ранили в голову, другого — в плечо. После этого они разбили металлическим прутом и подручными средствами окна и видеокамеру. Ущерб заведению от действий злоумышленников составил 26 тыс. рублей.

Противоправную деятельность обвиняемых пресекли в сентябре 2020 года в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан и МВД по РТ.



Напомним, подозреваемых задержали в Волгограде.

